EK выпускает бесплатный комплект обновления LGA 1700 для продуктов EK-AIO

EK, теперь предлагает комплект обновления EK-AIO LGA1700 для нового сокета Intel LGA1700, вмещающий процессоры Intel Alder Lake. В свете инициатив по повторному использованию EK предлагает будущим и уже существующим клиентам возможность повторно использовать линейку кулеров EK-AIO с замкнутым контуром для новых процессоров. Комплект обновления EK-AIO LGA1700 разработан для обеспечения оптимального охвата IHS ЦП для всех моделей EK-AIO. Он включает в себя металлическую заднюю панель, резиновую прокладку, винты, шайбы и термопасту.

Комплект обновления EK-AIO LGA1700 доступен в интернет-магазине EK бесплатно и ограничена одним заказом. Для EK-AIO нет необходимости в подтверждении покупки или счете-фактуре. Если какому-либо клиенту требуется этот комплект обновления для нескольких компьютеров, обратитесь непосредственно в службу поддержки клиентов EK. Комплект обновления также будет доступен на нескольких торговых площадках и у избранных реселлеров в Европе и Азиатско-Тихоокеанском регионе в следующие недели.