EK выпускает четыре новых Водоблока...

EK выпускает новые водяные блоки EK-Supremacy sTR4, который специально разработан для процессоров HEDT AMD Ryzen Threadripper. Охлаждающая пластина покрывает весь IHS процессора AMD Ryzen Threadripper, а структура ребра тонко настраивается для охлаждения процессора с несколькими кристаллами.В выпуске процессоров HEDT на базе чипсета AMD® X399 появились новые возможности для решений для охлаждения. EK® впервые появился на рынке с жидкостным охлаждающим решением, но теперь настало время пойти на поул-позицию.