EK выпускает комплекты Hard Tubing Series

EK представляет свою новейшую линейку популярных комплектов EK Kits, комплектов Hard Tubing. Эти наборы являются отличным выбором для энтузиастов, которые ищут полное высокоэффективное жидкостное охлаждение для системы жестких трубок.
EK-KIT HT240 и EK-KIT HT360 рядом с совместимым тонким EK-CoolStream SE, который они используют, также очень подходят для сценариев с низким уровнем шума. Как мы знаем, тонкие радиаторы выигрывают от низкоскоростных вентиляторов больше, чем толстые, а 120-миллиметровый формат вентилятора только добавляет дополнительную поверхность охлаждения.
Комплекты серии HT совместимы со следующими гнездами процессора:
- Intel LGA-1150/1151/1155/1156
- Intel LGA-2011 (-3)
- Intel LGA-2066
- Разъемы AMD: AM4
EK-KIT HT240 и EK-KIT HT360 рядом с совместимым тонким EK-CoolStream SE, который они используют, также очень подходят для сценариев с низким уровнем шума. Как мы знаем, тонкие радиаторы выигрывают от низкоскоростных вентиляторов больше, чем толстые, а 120-миллиметровый формат вентилятора только добавляет дополнительную поверхность охлаждения.
Комплекты серии HT совместимы со следующими гнездами процессора:
- Intel LGA-1150/1151/1155/1156
- Intel LGA-2011 (-3)
- Intel LGA-2066
- Разъемы AMD: AM4