EK выпускает комплекты жидкостного охлаждения EK-KIT RGB 240 и EK-KIT RGB 360

EK расширяет свое портфолио наборов с 2 новыми RGB версиями охлаждения. EK-KIT RGB 240 и 360 полные RGB наборы жидкостного охлаждения ориентированные на заказчика которые хотят создать свою собственную систему с жидкостным охлаждением за небольших деньги. Набор содержит все необходимые компоненты с помощью которых вы сможете собрать жидкостный контур охлаждения.

EK-KIT RGB 240 и EK-KIT RGB 360 используют радиаторы PE EK-CoolStream которые опровергают мифы о необходимости толстых радиаторов, совершенной и малошумной конструкции. Предназначенные для высокопроизводительный и разгонаных комплектующих, эти RGB комплекты охлаждения являются отличным выбором для энтузиастов которым необходима максимальная производительность, легкость сборки и превосходная эстетика.