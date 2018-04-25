EK выпускает моноблок для X470 для ASUS ROG STRIX X470-F

EK выпускает свой первый моноблок серии X470, специально разработанный для материнской платы ASUS ROG STRIX X470-F GAMING. EK-FB ASUS Strix X470 RGB Monoblock имеет встроенную 4-контактную светодиодную полосу RGB, которая делает ее совместимой с Aura Sync.Это комплексное решение для жидкостного охлаждения с процессором и материнской платой для новой материнской платы ASUS ROG STRIX X470-F GAMING на базе AMD X470 с чипсетом AM4, поддерживающей второе поколение процессоров AMD Ryzen ™ и 7-го поколения A / Athlon.