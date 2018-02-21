EK выпускает моноблок для материнских плат Gigabyte X399

EK выпускает новый моноблок Socket TR4, выполненный для нескольких материнских плат GIGABYTE® X399. EK-FB GA X399 GAMING RGB Monoblock имеет встроенную 3-контактную RGB-цифровую светодиодную ленту, что делает ее совместимой с Gigabyte Fusion.Это комплексное решение для жидкостного охлаждения для процессора и материнской платы для двух материнских плат на базе чипсета GIGABYTE® AMD® X399, поддерживающих процессоры AMD Socket TR4 AMD Ryzen Threadripper. Этот моноблок совместим со следующими материнскими платами GIGABYTE®:GIGABYTE X399 Aorus Gaming 7 (rev.1.0)GIGABYTE X399 Designare EX (версия 1.1)