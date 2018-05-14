EK выпускает моноблок серии X470 для GIGABYTE X470 AORUS GAMING 5

EK выпускает еще один моноблок серии X470. Он специально разработан для материнской платы GIGABYTE X470 AORUS GAMING 5 WIFI. Моноблок EK-FB GA X470 Gaming 5 RGB имеет встроенную 4-контактную светодиодную полосу RGB, которая делает ее совместимой с GIGABYTE RGB Fusion, что обеспечивает полный набор настроек освещения!Новый моноблок EK-FB GA X470 Gaming 5 RGB для материнской платы X470 AORUS GAMING 5 WIFI AM4, поддерживающее второе поколение процессоров AMD® Ryzen ™ и 7-го поколения A-серии / Athlon ™.Разработанный совместно с GIGABYTE®, этот моноблок использует отмеченный наградами насос для охлаждения EK-Supremacy EVO для обеспечения наилучшего охлаждения процессора. Этот водяной блок напрямую охлаждает процессор типа AMD® AM4, а также модуль регулирования мощности (MOSFET). Жидкость протекает непосредственно над всеми критическими областями, предоставляя энтузиастам отличное решение для высокого и стабильного разгона.Все предварительные заказы начнутся во вторник, 15 мая 2018 года за 139.90 €