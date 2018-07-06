EK выпускает моноблоки специально для MSI X470 Gaming M7

EK выпускает новый моноблок на базе AM4, специально разработанный для материнской платы MSI X470 Gaming M7. Моноблок EK-FB MSI X470 M7 RGB имеет встроенную 4-контактную светодиодную RGB полосу и имеет несимметричный дизайн с превосходной производительностью! Светодиодная RGB подсветка встроенная в моноблок совместима с MSI Mystic Light Sync.Рекомендуемая розничная цена для моноблока EK-FB MSI X470 M7 RGB составляет 119.95 €.