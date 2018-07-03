EK выпускает новый MSI X299M RGB Monoblock

Компания EK выпустила моноблок для чипсета MSI Intel X299 на базе MSI X299M GAMING PRO CARBON AC (Intel LGA-2066). EK-FB MSI X299M GAMING PRO CARBON RGB моноблок имеет встроенный 4-контактную RGB светодиодную ленту, которая делает его совместимым с MSI Mystic Light.

Наличие и цены

Разработанный и спроектированный в сотрудничестве с MSI, этот моноблок использует отмеченный наградами двигатель охлаждения EK-Supremacy EVO для обеспечения наилучшего охлаждения процессора. Этот водоблок сразу охлаждает процессоры на Intel LGA-2066, также модуль регулировки мощности (MOSFET). Жидкость течет непосредственно по всем критическим областям, обеспечивая Энтузиастов отличным решением для высокого и стабильного разгона.EK-FB MSI X299M GAMING PRO CARBON RGB Monoblock производится в Словении и доступен для покупки через Интернет-Магазин EK и партнерскую сеть реселлеров. Рекомендованная розничная цена:€129.90.