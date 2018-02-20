EK выпускает новый моноблок RGB на базе X399 для материнских плат MSI

EK выпускает новый моноблок под Socket TR4, выполненный для нескольких материнских плат MSI® X399. EK-FB MSI X399 Gaming RGB Monoblock имеет встроенную 4-контактную светодиодную полосу RGB, которая делает ее совместимой с MSI® Mystic Light, благодаря чему обеспечивается полная настройка освещения!Это комплексное решение для жидкостного охлаждения для процессора и материнской платой, для двух моделей MSI® AMD® X399, поддерживающих процессоры AMD Socket TR4 AMD Ryzen ™ Threadripper ™. Этот моноблок совместим со следующими материнскими платами MSI®:MSI X399 Gaming Pro Carbon ACMSI X399 SLI PlusРазработанный совместно с MSI®, этот моноблок использует совершенно новый охлаждающий двигатель, который обеспечивает отличную производительность охлаждения процессора. Этот водяной блок непосредственно охлаждает процессор AMD® Socket TR4, а также модуль регулирования мощности (VRM). Жидкость протекает непосредственно над всеми критическими областями, предоставляя энтузиастам отличное решение для высоких и стабильных разгона.