EK выпускает новый моноблок серии X470 для Gigabyte X470 AORUS GAMING 7

EK выпускает новые моноблоки серии X470. Этот моноблок специально разработан для высокопроизводительной материнской платы Gigabyte X470 AORUS GAMING 7 WIFI на базе AM4. Моноблок имеет встроенную 4-контактную светодиодную полосу RGB, которая делает ее совместимой с RGB Fusion.Это полнофункциональное жидкостное охлаждение для материнской платы X470 AORUS GAMING 7 WIFI AM4, поддерживающее второе поколение процессоров AMD® Ryzen ™ и 7th Generation A / Athlon ™.Разработанный совместно с GIGABYTE®, этот моноблок использует отмеченный наградами насос охлаждения EK-Supremacy EVO для обеспечения наилучшего охлаждения процессора. Этот водяной блок напрямую охлаждает процессор типа AMD® AM4, а также модуль регулирования мощности (MOSFET). Жидкость протекает непосредственно над всеми критическими областями, предоставляя энтузиастам отличное решение для высокого и стабильного разгона. Как и в случае с каждым моноблоком EK, EK-FB GA X470 Gaming 7 отличается высокой эффективностью потока, и его можно легко использовать с системой, используя более слабый водяной насос или более низкие параметры скорости насоса.Доступность и ценыРекомендованная производителем розничная цена (MSRP) с учетом НДС ( 139.90 €)