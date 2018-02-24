EK выпускает полноразмерный водоблок для GPU EK-FC Titan V

Этот водяной блок непосредственно охлаждает графический процессор, память HBM2 и VRM (модуль регулирования напряжения) Вода протикает непосредственно над этими критическими областями, что позволяет графической карте и ее VRM оставаться стабильной при высоких показателях разгона.Водяной блок EK-FC Titan V оснащен центральным впускным клапаном который имеет наилучший показатель охлаждения, который также безупречно работает с обратным потоком жидкости, не влияя на характеристики охлаждения. Кроме того, такая конструкция обеспечивает отличные гидравлические характеристики, позволяющие использовать этот продукт в системах жидкостного охлаждения с использованием более слабых водяных насосов. Основание блока выполнено из никелированной электролитической меди, а верхний - из акрилового или POM-ацетального материала. Вставляемые латунные заглужки предварительно установлены и обеспечивают безопасную процедуру установки.