EK выпускает помпу XTOP Revo D5 с RGB подсветкой

EK выпускает новую помпу EK-XTOP Revo D5 RGB PWM и отдельную верхнюю крышку EK-XTOP Revo D5 RGB для обновления существующего D5. Новый насос PWM EK-XTOP Revo D5 теперь имеет встроенную 4-контактную 12-вольтовую светодиодную полосу RGB.Оба продукта совместимы с популярными технологиями синхронизации RGB от всех основных производителей материнских плат. Маркировка на 4-контактном светодиодном разъеме должна иметь надпись + 12V в заголовке RGB. Вы можете легко снять крышку светодиодной ленты, которая смонтирована двумя винтами, чтобы заменить светодиодную ленту, светодиодной лентой другого типа.

EK-XTOP Revo D5 RGB - это высокопроизводительный насос, который оснащен усовершенствованным винтовым зажимом для водяных насосов серии Xylem D5. Эта автономная верхняя часть насоса оснащена предустановленной 4-контактной 12-вольтовой светодиодной полосой RGB.