EK выпускает водяные блоки для видеокарт ASUS GTX 1070 Ti

В последнее время EK находится на подъеме , в этот раз они выпустили водяные блоки EK-FC1070 GTX Ti, которые совместимы с несколькими видеокартами ASUS GTX 1070 Ti. Такое эффективное охлаждение позволит вашей высокопроизводительной видеокарте достичь более высоких тактовых частот и, таким образом, повысить производительность.Этот водяной блок непосредственно охлаждает GPU, VRAM и VRM (модуль регулирования напряжения), поскольку вода течет непосредственно над этими критическими областями, что позволяет графической карте и ее VRM оставаться стабильной при высоком разгоне. Водяной блок EK-FC1070 GTX Ti ASUS оснащен центральным высокопроизводительным впускным насосом для наилучшего охлаждения, который также безупречно работает с обратным потоком воды, не влияя на характеристики охлаждения. Такое эффективное охлаждение позволит вашей высокопроизводительной видеокарте достичь более высоких тактовых частот, обеспечивая тем самым большую производительность во время игр или других сложных задач GPU. Кроме того, такая конструкция обеспечивает отличные гидравлические характеристики, позволяющие использовать этот продукт в системах жидкостного охлаждения с использованием более слабых водяных насосов.