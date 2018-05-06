EK выпускает водные блоки EVO Limited Edition Supremacy

EK-Supremacy Edge - это специальный водоблок который будет выпущен в ограниченном тираже, предназначенный для празднования успеха водяного блока CPU EVO-Supremacy EVO. Он имеет низкую многоугольную структуру, закрывающую переднюю грань блока, что символизирует их непрекращающееся стремление максимально эффективно использовать жидкое охлаждение для клиентов по всему миру.
Будет выпущено всего 100 моделей в каждой цветовой комбинации, что делает эти водные блоки редким коллекционным предметом! Каждый блок поставляется в специально разработанном кейсе.
Будет выпущено всего 100 моделей в каждой цветовой комбинации, что делает эти водные блоки редким коллекционным предметом! Каждый блок поставляется в специально разработанном кейсе.