EK выпускает водные блоки EVO Limited Edition Supremacy

EK-Supremacy Edge - это специальный водоблок который будет выпущен в ограниченном тираже, предназначенный для празднования успеха водяного блока CPU EVO-Supremacy EVO. Он имеет низкую многоугольную структуру, закрывающую переднюю грань блока, что символизирует их непрекращающееся стремление максимально эффективно использовать жидкое охлаждение для клиентов по всему миру.Будет выпущено всего 100 моделей в каждой цветовой комбинации, что делает эти водные блоки редким коллекционным предметом! Каждый блок поставляется в специально разработанном кейсе.