EK выпускает водоблок Vector для видеокарт ROG Strix RTX 3070 Ti

EK выпускает водоблок EK-Quantum Vector Strix RTX 3070 Ti D-RGB для видеокарт ASUS ROG Strix RTX 3070 Ti.

EK-Quantum Vector Strix RTX 3070 Ti D-RGB — это комплексное решение для жидкостного охлаждения видеокарты, который включает в себя новый водоблок Vector из плексигласа, заднюю панель из черного анодированного алюминия и крепежный механизм. Водоблок оснащен встроенными светодиодами RGB. В водоблоке Vector используется толстая медная охлаждающая пластина толщиной 11 мм.

Водоблоки и задние панели EK-Quantum Vector Strix RTX 3070 Ti совместимы с графическими процессорами ASUS ROG RTX 3070 Ti. Каждый водоблок серии Vector поставляется с черной анодированной задней панелью, изготовленной на станке с ЧПУ.

Водоблок EK-Quantum Vector Strix RTX 3070 Ti D-RGB версии никель + плексиглас продается в интернет-магазине по цене 239,90 евро.
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