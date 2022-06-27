EK выпустила моноблок EK-Mana LiteBlock MAG Torpedo Z690 D-RGB

Компания EKWB выпустила комплексное жидкостное охлаждение EK-Mana LiteBlock MAG Torpedo Z690 D-RGB для процессора и материнской платы. Моноблок разработан специально для материнской платы MSI MAG Torpedo Z690.

В моноблоке используется используется новый двигатель водяного охлаждения Velocity². Этот водяной блок напрямую охлаждает процессор, радиатор VRM и компоненты VRM. В комплект входят два сменных радиатора с термопрокладками. Такая конструкция обеспечивает достаточное активное охлаждение модуля VRM, что позволяет этой материнской плате легко конкурировать с более дорогими моделями более высокого класса.

Основание моноблока изготовлено из никелированной электролитической меди, а верхняя часть изготовлена ​​из качественного литого акрилового стекла. Ввинчиваемые стойки из никелированной латуни предварительно установлены и облегчают установку. Моноблок из плексигласа оснащен встроенными адресуемые светодиоды.

EK-Mana LiteBlock MAG Torpedo Z690 D-RGB доступty по рекомендованной цене 99,90 евро.