EK выпустила моноблок для материнской платы ASUS ROG Z690-I Strix

Quantum Momentum² Strix Z690-I Gaming D-RGB это комплексное решение для охлаждения процессора и VRM платы. В моноблоке используется движок EK Velocity² последнего поколения. Кроме того, для охлаждения твердотельного накопителя M.2, установленного на передней панели, был добавлен специальный радиатор EK.
Quantum Momentum² Strix Z690-I Gaming D-RGB оснащен встроенной адресуемой подсветкой с 14 светодиодами.
Основание моноблока изготовлено из никелированной электролитической меди, а верхняя часть изготовлена из литого акрилового материала.
Цена моноблока Quantum Momentum² Strix Z690-I Gaming D-RGB составляет 239 евро.