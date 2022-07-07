EK выпустила моноблок для материнской платы ASUS ROG Z690-I Strix

EK объявил о выпуске моноблока Quantum Momentum² Strix Z690-I Gaming D-RGB. Он был разработан специально для материнской платой ASUS ROG STRIX Z690-I GAMING.

Quantum Momentum² Strix Z690-I Gaming D-RGB это комплексное решение для охлаждения процессора и VRM платы. В моноблоке используется движок EK Velocity² последнего поколения. Кроме того, для охлаждения твердотельного накопителя M.2, установленного на передней панели, был добавлен специальный радиатор EK.

Quantum Momentum² Strix Z690-I Gaming D-RGB оснащен встроенной адресуемой подсветкой с 14 светодиодами.

Основание моноблока изготовлено из никелированной электролитической меди, а верхняя часть изготовлена ​​из литого акрилового материала.

Цена моноблока Quantum Momentum² Strix Z690-I Gaming D-RGB составляет 239 евро.

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