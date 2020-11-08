EK выпустила специальную серию водоблоков EK-Quantum Vector FE RTX 3080 D-RGB

Водоблок представлен в двух версиях, серебристый и черный. Модели получили новейшее технологичное решение, которое еще никто не использовал. Водоблок получил толстое медное основание для более эффективного охлаждения.
Водоблок Vector Special Edition непосредственно охлаждает графический процессор, зону VRAM, VRM, а также контактирует с МОП-транзисторами и дросселями. Задняя пластина покрывает печатную плату и обеспечивает пассивное охлаждение.
Стоимость специальной серии EK-Quantum Vector FE RTX 3080 D-RGB составляет 269 евро.