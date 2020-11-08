EK выпустила специальную серию водоблоков EK-Quantum Vector FE RTX 3080 D-RGB

EK выпустила водоблок специальной серии Quantum Vector FE RTX 3080 для видеокарты NVIDIA GeForce RTX 3080 Founders Edition. EK-Quantum Vector FE RTX 3080 D-RGB оснащен 20 адресуемыми светодиодами D-RGB.

Водоблок представлен в двух версиях, серебристый и черный. Модели получили новейшее технологичное решение, которое еще никто не использовал. Водоблок получил толстое медное основание для более эффективного охлаждения.

Водоблок Vector Special Edition непосредственно охлаждает графический процессор, зону VRAM, VRM, а также контактирует с МОП-транзисторами и дросселями. Задняя пластина покрывает печатную плату и обеспечивает пассивное охлаждение.

Стоимость специальной серии EK-Quantum Vector FE RTX 3080 D-RGB составляет 269 евро.