EK выпустила водоблок EVGA RTX 3090 Ti FTW3 EK-Quantum Vector²

EK представляет водоблок EVGA RTX 3090 Ti FTW3 EK-Quantum Vector². Он специально разработан для видеокарт EVGA FTW3 GeForce RTX 3090 Ti.

EK-Quantum Vector² FTW3 RTX 3090 Ti D-RGB — это комплексное решение для жидкостного охлаждения, которое включает в себя новый водоблок Vector², заднюю панель из черного анодированного алюминия и крепежный механизм. Во всех водяных блоках Vector² GPU используется медная охлаждающая пластина толщиной 11 мм с напрямую прикрепленным ацеталевым выводом и прочная конструкция с одним уплотнительным кольцом.

В комплект входит задняя панель из черного анодированного алюминия, а основание водоблока изготовлено на станке с ЧПУ из никелированной электролитической меди, а верхняя часть выполнена из литого акрила, похожего на стекло. В водоблок встроена подсветка D-RGB.

Цена водоблока EVGA RTX 3090 Ti FTW3 EK-Quantum Vector² составляет 239 евро.
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