EK выпустила водоблок для видеокарты ASUS TUF Gaming RX 7900

Компания EK объявила о выпуске водоблока EK-Quantum Vector TUF RX 7900 XTX D-RGB для видеокарты ASUS TUF Radeon RX 7900 XT и XTX.

EK-Quantum Vector TUF RX 7900 XTX D-RGB включает в себя водоблок серии Vector² и заднюю панель из черного анодированного алюминия. В нем используется система охлаждения Open Split-Flow для обеспечения максимальной производительности. Водоблок усеян светодиодной подсветкой, которую можно настроить с помощью программного обеспечения материнской платы. Задняя панель также обеспечивает дополнительное пассивное охлаждение задней стороны печатной платы. Медная охлаждающая пластина имеет толщину 11 мм.

Водоблок EK-Quantum Vector² TUF RX 7900 XTX D-RGB продается в интернет-магазине EK. Цена новинки составляет около 260 евро.

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