EKWB обновила вентиляторы серии EK-Vardar

Новые вентиляторы X3M 120ER теперь оснащены встроенной подсветкой ARGB. Производитель пересмотрел этапы производства и внесла поправки.

Вентиляторы оснащены модернизированными RGB светодиодами, новыми роторами и сменными резиновыми демпферами. Демпферы предлагают разные цвета: красный, синий, желтый, оранжевый, зеленый и фиолетовый.

Вентиляторы X3M 120ER поставляются с новым ротором. В производстве вентилятора используются двойные шарикоподшипники с функцией "Пуск-Стоп". Вентиляторы EK-Vardar X3M 120ER продаются по цене 19.90 евро для варианта без RGB. С вариантом RGB стоимость будет составлять 24 евро.