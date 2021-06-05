EKWB показала новые продукты на Computex 2021

Известный производитель компонентов систем охлаждения компания EKWB продемонстрировала свои новые продукты на Computex 2021.

Компания представила две рабочие станции с жидкостным охлаждением X7000-C и X7000-RM.

Показали игровую систему, который включает в себя корпус Lian-Li PC-011D Mini, систему охлаждения EK AIO Plus, платформу AMD Ryzen и т.д. Представлена серия кулеров AIO - EK-Nucleus, а также EK-Nucleus Lux и EK-Nucleus Vision.

Компания рассказала о новых радиаторов и вентиляторах.

Ассортимент водоблоков пополнился новыми моделями серии Velocity.

Кроме того, EKWB совместно с IN WIN разработали корпус EK-Classic IN WIN 303EK D-RGB с встроенной системой охлаждения с насосом и резервуаром.

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