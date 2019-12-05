EKWB представила 140 мм вентилятор EK Vardar EVO

EK Vardar является популярным вентилятором для ПК с отличным воздушным потоком и низким уровнем шума. Новый EK Vardar будет оснащен усовершенствованными световыми диодами и включает в себя функцию ШИМ, а также функцию "старт-стоп", обеспечивающую бесшумную работу 0 дБ. Скорость вращения вентилятора составляет от 400 до 1600 Об/мин.

Новый дизайн, черная квадратная рамка, которая полностью покрывает форму радиатора, обеспечивая оптимальный воздушный поток. В EK Vardar EVO используется конструкция с двумя шарикоподшипниками. Он оснащен семью непрозрачными матовыми лопастями.

Вентилятор совместим с ПО Asus Aura Sync, Gigabyte RGB Fusion, MSI Mystic Light и ASRock Polychrome Sync. Стоимость вентилятора составляет 25,90 евро.