EKWB представила фитинги EK-Quantum Torque Micro Rotary 90°

Компания EK Water Blocks представила новые фитинги линейки Quantum Torque - EK-Quantum Torque Micro Rotary 90°.

Новые фитинги разработаны для компактных сборок и систем где ограниченное количество пространства. Фитинги с углом поворота в 90 градусов. Кроме того, они способны вращаться вокруг оси на 360 градусов.

EKWB EK-Quantum Torque Micro Rotary 90° представлены в 5 вариантах: Black Nickel, Nickel, Gold, Satin Titanium и Black. Все модели изготовлены на станке с ЧПУ из латуни с высококачественными уплотнительными кольцами для 100% герметизации и наружной резьбой G1/4".

Фитинги EKWB EK-Quantum Torque Micro Rotary 90° доступны для заказа через интернет-магазин EK.