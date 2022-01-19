EKWB представила фитинги EK-Quantum Torque Micro Rotary 90°

Компания EK Water Blocks представила новые фитинги линейки Quantum Torque - EK-Quantum Torque Micro Rotary 90°.

Новые фитинги разработаны для компактных сборок и систем где ограниченное количество пространства. Фитинги с углом поворота в 90 градусов. Кроме того, они способны вращаться вокруг оси на 360 градусов.

EKWB EK-Quantum Torque Micro Rotary 90° представлены в 5 вариантах: Black Nickel, Nickel, Gold, Satin Titanium и Black. Все модели изготовлены на станке с ЧПУ из латуни с высококачественными уплотнительными кольцами для 100% герметизации и наружной резьбой G1/4".

Фитинги EKWB EK-Quantum Torque Micro Rotary 90° доступны для заказа через интернет-магазин EK.
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