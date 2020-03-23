EKWB представила моноблок Gigabyte TRX40 Aorus Master

EK-Quantum Momentum TRX40 Aorus Master это комплексное решение для центрального процессора и материнской платы. Моноблок использует охлаждающий механизм Velocity sTR4. Водоблок разработан специально для материнской платы Gigabyte TRX40 Aorus Master.

Моноблок оснащен съемной светодиодной лентой. Крышка изготовлена из нержавеющей стали. Пластина использует конструкцию с большим ходом для охлаждающей жидкости из 91 микроребра.

Крепежные винты и латунные резьбовые стойки для блока изготовлены из никелированной меди. Моноблок имеет два разъема для трубок кастомной СЖО.

Водоблок EK-Quantum Momentum TRX40 Aorus Master D-RGB доступен для предварительного заказа и будет выпущен 27 марта по цене в 199,90 евро.