EKWB представила моноблок для Gigabyte X570 Aorus Master

EK-Quantum Momentum Aorus X570 Master охлаждает не только процессор, но мосфеты и зону VRM. Новый моноблок позволит выжать максимум производительности и стабильную работу процессоров AMD 3000 серии.

Новый моноблок выглядит великолепно, его встроенное освещение D-RGB совместимо с программным обеспечением управления освещением Gigabyte RGB Fusion 2.0, что означает, что пользователи могут синхронизировать освещение моноблока с X570 Aorus Master.

Основание моноблока изготовлено из никелированной меди, а верхняя часть изготовлена ​​из высококачественного акрилового материала. Блок оснащен 3-контактным светодиодным разъемом ARGB, который подключается прямо к материнской плате. Моноблок доступен для заказа в интернет магазине EK по цене 139 долларов.