EKWB представила новые СЖО линейки EK-AIO

Компания EKWB выпустила три новые системы СЖО - EK-AIO 120 D-RGB, 240 D-RGB и 360 D-RGB. В зависимости от размера вы также получите от одного до трех вентиляторов EK-Vardar S с высоким статическим давлением.

Серия EK-AIO также оснащены адресным освещением RGB, которое, совместимо с экосистемами RGB всех основных производителей материнских плат, включая ASUS Aura Sync и MSI Mystic Light. Светодиоды RGB выглядят довольно уникально. Они установлены под матовым акриловым покрытием, которое дает им слегка молочный эффект.

Новые СЖО будет доступны 28 февраля, цены стартуют от 75 евро за EK-AIO 120, 125 евро за EK-AIO 240 и 150 евро за EK-AIO 360.