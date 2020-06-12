EKWB представила новые продукт линейки EK Quantum

На EK Cooling Expo 2020, компания EKWB представила новые продукты. EKWB известна своими продуктами для систем жидкостного, а также аксессуарами для них.

Водоблок EK Quantum Water Water Magnitude sRTX4 разработанный специально для процессоров AMD Ryzen Threadripper и совместимы с поколением Zen 2. Резервуар для охлаждающей жидкости EK-Quantum Reflection PC-O11D XL D5 PWM, комплексное решение охлаждения для корпуса Lian Li 011D XL. Была представлена линейка фитингов Torque Extender Static. Насос EK Quantum Intertia для резервуара EK-Quantum.

Комплекты водяного охлаждения EK Quantum Power Kit, доступные в версии 240 мм и 360 мм. Это комплексное решение включающая в себя насос, резервуар, помпа и трубки.

Также были представлены водоблоки EK Quantum Momentum Monoblock для процессоров AMD Ryzen Threadripper.

Был представлен первый воздушный кулер компании EK Air.