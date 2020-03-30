EKWB представила охлаждающую пластину Phanteks EK-Quantum Reflection Evolv X D5 PWM D-RGB

Компания EK Water Blocks начала производство распределительных пластин для популярных корпусов. EK-Quantum Reflection Evolv X D5 PWM D-RGB сконструирована для корпусов Phanteks.

Благодаря встроенному насосу D5, пластина обеспечивает эстетику и бесшумную работу. Пластина оборудована несколькими стандартными отверстиями G1/4", а также мощный PWM насос.

Распределительная пластина поддерживает один блок ЦП, четыре блока графического процессора.

RGB подсветка использует подключение и управление от материнской плате с помощью ПО. Заказать EK-Quantum Reflection Evolv X D5 PWM D-RGB можно на сайте компании по цене 259.90 евро.