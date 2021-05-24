Компания EKWB представила водоблок Quantum Vector Xtreme RTX 3080/3090 для видеокарт серии GeForce RTX 30 AORUS Xtreme и Master.

Новый водоблок получился самым большим в серии 3000, его длина составляет 295 мм, а ширина 150,5 мм. Quantum Vector Xtreme RTX 3080/3090 совместим с видеокартами AORUS Xtreme и Master RTX 3080 и 3090. Водоблок охлаждает все компоненты видеокарты. Кроме того, в Quantum Vector Xtreme используется конструкция Open Split-Flow. Она характеризуется низким ограничением гидравлического потока, что позволяет использовать с более слабыми водяными насосами. Встроенные светодиоды демонстрируют яркое освещение.

Также была представлена задняя панель для водоблока Xtreme RTX 3080/3090. Новые продукты уже доступны для заказа.