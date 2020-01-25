EKWB представила водоблок для RTX 2070 и 2080

EK выпустила обновленный водоблок EK-Quantum Vector Dual Evo RTX 2070/2080 D-RGB. Водоблок доступен в дизайне никель + ацеталь. Изначально он был доступен только в акриловом исполнении. Энтузиасты настаивали сделать версию Acetal доступным и производитель сдержал слово.

Блоки EK-Quantum Vector Dual Evo RTX 2070/2080 специально разработаны для графических карт Asus Dual RTX 2070, 2080, 2070 SUPER и 2080 SUPER. Водоблок имеет фирменный тонкий дизайн EKWB с одним слотом и покрывает всю длину платы видеокарты. Он оборудован светодиодами RGB для придания вашей системе изысканный вид.

Водоблок доступен для заказа через интернет-магазин EKWB по цене 144 евро.