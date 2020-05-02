EKWB представила водоблок для материнской платы ASUS ROG Maximus XII Formula

EK-Quantum Momentum VRM Bridge ROG Maximus XII Formula D-RGB специально разработана для материнской платы компании ASUS. Водоблок соединятся с установленным охлаждением CrossChill EK III VRM и обрузет тем самым единый водоблок.

Модернизированные микроканалы имеют более широкие ребра, это обеспечивает более низкие температуры процессора и зоны VRM. Установка водоблока очень легкая. Изготовлен EK-Quantum Momentum VRM ROG Maximus XII Formula на станке ЧПУ из цельного куска акрилового стекла.

EK-Quantum Momentum VRM ROG Maximus XII Formula будет доступен для заказа 20 мая, через сайт компании или у официальных дилеров. Стоимость водоблока составит 121 доллар.
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