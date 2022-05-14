EKWB представила водоблоки EK-Quantum Lignum Edition для процессоров LGA 1700 и AMD AM4

Компания EKWB представляет четыре новых водоблока серии Lignum для сокетов Intel LGA 1700 и AMD AM4.

Новые водоблоки Lignum Edition EK-Quantum Velocity² и EK-Quantum Magnitude обновляют линейку EKWB Lignum для поддержки новейших платформ Intel и AMD. Как и в предыдущих водоблоках EK Lignum Line, в новых водоблоках также используется древесина грецкого ореха. Линейка продуктов водяного охлаждения EK Lignum была запущена еще в 2019 году. EK-Quantum Velocity² был переработан внутри и снаружи. Новая запатентованная система крепления EK-Exact Mount была разработана для простоты использования. Она состоит всего из трех частей — задней панели, крепежных винтов и самого водоблока. Каждая отдельная деталь была фрезерована на станке с ЧПУ отдельно из цельного куска материала. Массив ребер имеет на 50 % большую площадь поверхности по сравнению с предыдущим поколением, при этом занимая меньшую площадь, что обеспечивает максимальную совместимость.

Новые водоблоки ЦП EK-Quantum Velocity² и Magnitude Lignum Edition доступны для предварительного заказа в интернет-магазине EK по цене от 219 евро.