EKWB представила водоблоки для профессиональных видеокарт

EK Water Blocks расширила ассортимент водоблоков, выпустив новые продукты для мощных профессиональных видеокарт от NVIDIA и AMD, включая графические решения Quadro, Tesla и Radeon Pro WX.

EKWB EK-Pro GPU предназначена для охлаждения зоны VRAM, графического процессора и VRAM (памяти). Водоблоки имеют низкое гидравлическое ограничение потока. Структура ребер оптимизирована и равномерно распределяет охлаждающую жидкость. Верхняя крышка изготовлена из прочной нержавеющей стали, а основание из никелированной медной пластины. Резиновые кольца установлены с завода.

Водяные блоки EKWB EK-Pro GPU совместимы с графическими процессорами Nvidia Quadro RTX 8000, 6000 и 4000, AMD Radeon Pro WX 9100. Стоимость водоблока составляет от 191 евро.