EKWB разработала водоблок EK-Quantum Vector Strix RTX D-RGB для видеокарт серии RTX 30 от ASUS

Водоблок EK-Quantum Vector Strix RTX 3080/3090 совместим с видеокартами ROG Strix RTX 3080 и 3090.

Новый водоблок имеет медное основание шириной 126 мм и длиной 237 мм, он охлаждает все критические зоны видеокарты, процессор, память, МОП-транзисторы, VRM, ШИМ-контроллеры и дроссели. Vector Strix RTX 3080/3090 D-RGB имеет 12 светодиодов RGB.

Основание водоблока EK-Quantum Vector Strix RTX 3080/3090 D-RGB изготовлено из никелированной электролитической меди, а его верхняя часть изготовлена из литого акрила, также есть вариант из плексигласа или ацеталя. 100% герметичность обеспечивают кольца из EPDM, латунные стойки уже установлены и упрощают подключение труб.

Предварительный заказ на водоблок EK-Quantum Vector Strix RTX 3080/3090 D-RGB уже открыт. Стоимость составляет 146 евро.