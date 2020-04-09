EKWB выпустила набор для монтажа водоблоков Velocity PreciseMount

Компания EKWB выпустила набор крепежных инструментов для монтажа водоблока центрального процессора из серии EK-Quantum Velocity. Задняя пластина для материнской платы продается отдельно.

В комплект входят пластиковые шайбы размером 0,8 мм (5 шт), винты с накатанной головкой (4 шт), пружины (4 шт), резьбовые гайки Intel и AMD (4 шт), крепежные шпильки для LGA-2011 с резьбой (4 шт), шестигранный ключ 2,5 мм и дополнительный Jet Plate j2.

Крепежный набор EK Velocity PreciseMount поддерживает разъемы Intel и AMD, разъем sTR4 не поддерживается. Стоимость набора составляет 12 евро за черные винты, за никелированные винты цена составит 9 евро.