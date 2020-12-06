EKWB выпустила стильный моноблок EK-Quantum Momentum Aorus Z490 Xtreme

EK-Quantum Momentum Aorus Z490 Xtreme - это моноблок, специально разработанный для материнской платы Z490 Aorus Xtreme от Gigabyte.

Моноблок полностью покрывает всю зону VRM платы и процессора, охлаждая силовые каскады, дроссели и микросхему контроллера. В сочетании с производительностью EK-Quantum Momentum Aorus Z490 Xtreme предлагает стильный дизайн с адресуемой подсветкой D-RGB.

Основание моноблока изготовлено из никелированной меди. Верхняя часть состоит из таких элементов, как литой акрил, никелированная латунь и алюминиевый элемент Elox Black.

В комплекте с моноблоком есть все необходимое для монтажа.

EK-Quantum Momentum Aorus Z490 Xtreme D-RGB продается за 339,90 евро.