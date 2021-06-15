EKWB выпустила водоблок EK-Quantum Vector Nitro + для Sapphire Nitro + RX 6800XT / 6900XT

Производитель компонентов для систем жидкостного охлаждения EKWB выпустила новый водоблок специально для видеокарт Sapphire Nitro + RX 6800XT / 6900XT.

EK-Quantum Vector Nitro + улучшенное решение для видеокарты. В нем используется система охлаждения с разделенным потоком, это позволило улучшить производительность.

Основание водоблока изготовлено на станке с ЧПУ из никелированной электролитической меди, верхняя часть в свою очередь изготовлена из литого акрила, также есть версия из черного полиоксиметилена. Стоит отметить, что в водоблок уже установлены латунные стойки, а герметичность обеспечивают уплотнительные кольца из EPDM. Верхняя часть из акрила оснащена светодиодами RGB.

Водоблок EK-Quantum Vector Nitro + доступен через интернет-магазин EKWB, стоимость составляет 159 евро. Задняя металлическая пластина продает отдельно, по цене 42 евро.