EKWB выпустила водоблок для EK-Quantum Vector TUF RX 6800/6900

EKWB выпустила водоблок для видеокарт серии TUF Gaming RX 6800/6900.

EK-Quantum Vector TUF получил новую конструкцию охлаждения Open Split-Flow, которая оптимизирует поток охлаждающей жидкости с минимальными потерями и сохраняет максимальную производительность.

Основание водоблока изготовлено из никелированной меди, верхняя часть из литого акрила. Высококачественные уплотнители обеспечивают 100% герметичность. Латунные стойки уже установлены, кольца из EPDM обеспечивают простоту установки. Крышка водоблока имеет встроенные светодиоды.

Задняя металлическая панель продается отдельно и доступна в двух вариантах, в черном и никелированном исполнении.

Водоблок EK-Quantum Vector TUF RX 6800/6900 доступен через интернет-магазин EKWB.