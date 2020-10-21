ELEPHONE Elepods X выглядит как AirPods Pro

Компания ELEPHONE недавно выпустила беспроводные наушники Elepods X с режимом активного шумоподавления.

Функция активного шумоподавления ( ANC ) - эта функция помогает заглушить окружающий шум, чтобы пользователь мог полностью погрузиться в атмосферу. В Elepods X используется микрофон, обращенный внутрь, который определяет шум, проникающий в ухо пользователя, для создания достойной звуковой волны, подавляющей шум.

Дизайн наушников Elepods X определенно вдохновлены наушниками Apple AirPods. Elephone имеют такую ​​же конструкцию сетчатого микрофона на штанге, как и Apple AirPods Pro.

Эта пара с 9-миллиметровыми драйверами обеспечивает четкое качество звука и может похвастаться технологией синхронной передачи, которая доставляет звук в оба уха одновременно, ограничивая задержку. Кроме того, Elepods X дополнен двумя микрофонами и алгоритмом AI, который позволяет пользователю совершать звонки HD.

Наушники совместимы с Bluetooth 5.0 для обеспечения стабильного и надежного соединения. Каждый наушник имеет емкость 50 мАч, что обеспечивает до 6-7 часов непрерывного воспроизведения.

Корпус наушников может похвастаться аккумулятором емкостью 550 мАч, который обеспечивает 30 часов непрерывной работы. Благодаря классу IPX5 и корпусу из АБС-пластика Elepods X легко выдерживают повреждения водой и противостоят случайным ударам и падениям.