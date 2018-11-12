ELEPHONE U PRO отдают с отличной скидкой

Мы еще помним те времена, когда бренд ELEPHONE только появился и многие не понимали, как компания может выпускать такие доступные смартфоны со столь производительной начинкой. Прошло много лет, а ситуация не изменилась. Яркий тому пример — ELEPHONE U PRO. Шикарное устройство, которое легко запускает абсолютно любые игры, приложения или какой-то иной развлекательный контент. Сюда поставили целых 6 гигабайт оперативной памяти, процессор Qualcomm Snapdragon 660 и 128 гигабайт встроенной памяти. Для современного смартфона это шикарные характеристики, без сомнения.Помимо этого, устройство выглядит стильно — тыльная панель глянцевая и притягивает внимание окружающих, на фронтальной стороне у нас загнутый по краям дисплей. Смотрится гаджет крайне стильно и дорого, хотя на деле стоимость продукта составляет всего 499 долларов. Однако, сейчас проходит акция, в ходе которой ценник упал до 399 долларов. Но, и это еще не все. Сейчас проходит еще дополнительное мероприятие, в ходе которого вы можете получить эту новинку всего за 299 долларов. Обязательно советуем обратить на нее внимание.