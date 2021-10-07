EPOS представила игровые гарнитуры серии H6PRO

Компания EPOS представила новые игровые наушники серии H6PRO.

Серия наушников H6PRO призвана обеспечить объемный и точный звук. Модели EPOS H6PRO CLOSED и EPOS H6PRO OPEN совместимы с устройствами Mac, ПК и и консолями PS4, PS5, Xbox Series X/S, Xbox One, Nintendo Switch.

Наушники выглядят стильно, их вес составляет около 300 граммов. Представлена серия в цветовом исполнении Sebring Black, Racing Green и Ghost White. Амбушюры из пеноматериала с эффектом памяти обеспечивают комфорт во время длительных игровых сессий. Колесо регулировки громкости встроено в гарнитуру, благодаря чему геймер может менять громкость звука не отвлекаясь от игры.

Микрофон студийного качества оснащен функцией шумоподавления. Кроме того, микрофон можно с легкостью снять.

Цена наушников EPOS H6PRO CLOSED и EPOS H6PRO OPEN начинается от 179 долларов.
Комментарии и отзывы EPOS H6PRO CLOSED и EPOS H6PRO OPEN
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