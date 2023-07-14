ЕС приняла новый закон, который изменит рынок смартфонов

Различные технологические компании, такие как Apple и Samsung, должны будут радикально изменить дизайн своих будущих продуктов из-за принятия новых правил Европейским союзом. Согласно последнему заявлению властей, будут введены строгие правила, требующие от производителей проверять происхождение сырья для батарей, предлагаемых в их устройствах, а также обеспечивать лёгкую замену этих аккумуляторов пользователями без особых усилий и инструментов. Здесь важно уточнить, что Европейский союз установил правила, которые применяются к аккумуляторам всех типов — нововведения затронули портативные батареи, промышленные аккумуляторы и не только.

Неудивительно, эти правила затронут способ ведения бизнеса компаний Apple, Samsung и многих других, вероятно, заставив их изменить дизайн своих продуктов в соответствии с правилами, сохраняя при этом премиальное качество. Эти технологические компании пока не высказались о новых правилах, из-за которых им придётся полностью переработать систему установки аккумуляторных батарей в свои смартфоны, но, вероятно, первая реакция будет представлена в ближайшее время. Вместе с новыми правилами Европейский союз также установил конкретные цели для производителей по сбору отработанных портативных батарей. К 2027 году этим организациям требуется достичь 63 процентов по переработке аккумуляторных батарей, что на самом деле просто огромный показатель. И это тоже повлияет на рынок в целом.
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