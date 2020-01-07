Edifier анонсировала беспроводные наушники

Edifier является один из лидеров в производистве наушников и акустических систем. Компания расширила ассортимент аксессуаров, добавив наушники TWS NB, TWS6, GM6 и G7. Все новые наушники, анонсированы на выставке CES. Они станут доступны на официальном сайте компании.

Беспроводные наушники с шумоподавлением Edifier TWS NB использует набор микросхем Qualcomm. Наушники компактные, все компоненты были протестированы. Энергоэффективная батарея обеспечивает от 10 до 22 часов непрырыного воспроизведения.

Беспроводные наушники Edifier GM6 с технологией Qualcomm AptX имеют малую задержку. GM6 оснащены технологией подавления шума окружающей среды (ENC) и двумя микрофонами.

Edifier G7 оборудованы уникальными ушными вкладышами, которые регулируют тепло и обеспечивают комфортную температу при длительных сессиях. Наушники имеют выдвижной микрофон с технологией ENC.