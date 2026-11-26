Edifier представила беспроводные наушники W200BT Go

Компания Edifier представила новые беспроводные наушники W200BT Go с шейным ободком — для надёжной фиксации во время физических нагрузок предусмотрены эргономичные амбушюры и дополнительные силиконовые крепления. Все эти элементы изготовлены из антибактериального силикона, который, по заявлению производителя, подавляет рост бактерий на 99,9%. Наушники соответствуют стандарту IP55, обеспечивающему защиту от пыли и брызг воды. Это позволяет использовать их на улице и во время тренировок, не опасаясь пота. Дополнительную защиту внутренних компонентов обеспечивают плата с нанопокрытием, влагозащищённый зарядный разъём и специальная физическая заглушка.

За воспроизведение звука отвечают динамики с поддержкой Hi-Res Audio Wireless и кодеков LDAC, AAC и SBC. Максимальное качество передачи достигает 96 кГц и 24 бит при скорости 990 Кбит/сек, заявленный частотный диапазон составляет от 20 Гц до 40 кГц. Пользователям доступны режимы «Музыка», «Кино» и «Игры», а задержка звука в игровом режиме может составлять всего 68 мс. Для более чёткой передачи голоса во время звонков предусмотрена система шумоподавления на основе искусственного интеллекта. Для подключения используется Bluetooth 6.0, также реализована функция голосовых уведомлений во время тренировок, которая в реальном времени сообщает о пройденном расстоянии и текущем темпе. Для фанатов спорта это довольно интересная модель в не совсем обычном форм-факторе с ободком на шею.