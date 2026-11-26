За воспроизведение звука отвечают динамики с поддержкой Hi-Res Audio Wireless и кодеков LDAC, AAC и SBC. Максимальное качество передачи достигает 96 кГц и 24 бит при скорости 990 Кбит/сек, заявленный частотный диапазон составляет от 20 Гц до 40 кГц. Пользователям доступны режимы «Музыка», «Кино» и «Игры», а задержка звука в игровом режиме может составлять всего 68 мс. Для более чёткой передачи голоса во время звонков предусмотрена система шумоподавления на основе искусственного интеллекта. Для подключения используется Bluetooth 6.0, также реализована функция голосовых уведомлений во время тренировок, которая в реальном времени сообщает о пройденном расстоянии и текущем темпе. Для фанатов спорта это довольно интересная модель в не совсем обычном форм-факторе с ободком на шею.