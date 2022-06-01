Edifier представила высококлассные беспроводные наушники STAX SPIRIT S3

Вдохновленный тонкостью чрезвычайно более точной электростатической технологии, Edifier STAX SPIRIT S3 достигает уровня точности звука, ранее невиданного для этого потребительского уровня. Разработанный для профессионалов и энтузиастов звука, S3 установил высокий технический порог, используя точно настроенную технологию Planar. Planar сочетает в себе преимущества динамического и электростатического драйвера для достижения чрезвычайно детальных низких частот и более четкого и последовательного воспроизведения высоких частот. Использование комбинации аудиотехнологий Snapdragon; три запатентованных планарных драйвера; Благодаря технологии Hi-Res Audio и инновационным акустическим материалам S3 обеспечивает поистине незабываемое звучание без потерь и с низким уровнем искажений. Имея общий вес около 329 г, S3 намного легче традиционных планарных наушников и имеют корпус из углеродного волокна, обеспечивающий удобную посадку и увеличенный срок службы. Применяя новейшие беспроводные технологии, наушники оснащены новейшей версией Bluetooth 5.2, которая обеспечивает более быструю и надежную скорость передачи и мультиподключение.