Edifier представила высококлассные беспроводные наушники STAX SPIRIT S3

Компания Edifier выпустила STAX SPIRIT S3, первые наушники Hi-Fi премиум-класса, предназначенные для аудиофилов, и первый продукт в их новой линейке продуктов STAX SPIRIT, которая выводит абсолютную точность звука на передний план для энтузиастов Hi-Fi, любителей музыки, музыкантов, так и продюсеров. Для тех, кто может быть не знаком, STAX был легендарным японским аудиобрендом, который Edifier приобрел в 2012 году. Наиболее известен разработкой первых в мире электростатических наушников, или «EARSPEAKERS».

Вдохновленный тонкостью чрезвычайно более точной электростатической технологии, Edifier STAX SPIRIT S3 достигает уровня точности звука, ранее невиданного для этого потребительского уровня. Разработанный для профессионалов и энтузиастов звука, S3 установил высокий технический порог, используя точно настроенную технологию Planar. Planar сочетает в себе преимущества динамического и электростатического драйвера для достижения чрезвычайно детальных низких частот и более четкого и последовательного воспроизведения высоких частот. Использование комбинации аудиотехнологий Snapdragon; три запатентованных планарных драйвера; Благодаря технологии Hi-Res Audio и инновационным акустическим материалам S3 обеспечивает поистине незабываемое звучание без потерь и с низким уровнем искажений. Имея общий вес около 329 г, S3 намного легче традиционных планарных наушников и имеют корпус из углеродного волокна, обеспечивающий удобную посадку и увеличенный срок службы. Применяя новейшие беспроводные технологии, наушники оснащены новейшей версией Bluetooth 5.2, которая обеспечивает более быструю и надежную скорость передачи и мультиподключение.