Edifier представила высококлассные беспроводные наушники STAX SPIRIT S3

Компания Edifier выпустила STAX SPIRIT S3, первые наушники Hi-Fi премиум-класса, предназначенные для аудиофилов, и первый продукт в их новой линейке продуктов STAX SPIRIT, которая выводит абсолютную точность звука на передний план для энтузиастов Hi-Fi, любителей музыки, музыкантов, так и продюсеров. Для тех, кто может быть не знаком, STAX был легендарным японским аудиобрендом, который Edifier приобрел в 2012 году. Наиболее известен разработкой первых в мире электростатических наушников, или «EARSPEAKERS».

Вдохновленный тонкостью чрезвычайно более точной электростатической технологии, Edifier STAX SPIRIT S3 достигает уровня точности звука, ранее невиданного для этого потребительского уровня. Разработанный для профессионалов и энтузиастов звука, S3 установил высокий технический порог, используя точно настроенную технологию Planar. Planar сочетает в себе преимущества динамического и электростатического драйвера для достижения чрезвычайно детальных низких частот и более четкого и последовательного воспроизведения высоких частот. Использование комбинации аудиотехнологий Snapdragon; три запатентованных планарных драйвера; Благодаря технологии Hi-Res Audio и инновационным акустическим материалам S3 обеспечивает поистине незабываемое звучание без потерь и с низким уровнем искажений. Имея общий вес около 329 г, S3 намного легче традиционных планарных наушников и имеют корпус из углеродного волокна, обеспечивающий удобную посадку и увеличенный срок службы. Применяя новейшие беспроводные технологии, наушники оснащены новейшей версией Bluetooth 5.2, которая обеспечивает более быструю и надежную скорость передачи и мультиподключение.
Thermaltake представила беспроводную игровую гарнитуру ARGEN…
Компания Thermaltake, ведущий премиальный бренд корпусов, систем охлаждения и игровых периферийных устрой…
Представлены наушники Redmi Buds 4 и Buds 4 Pro с шумоподавл…
Xiaomi представила сразу несколько новинок, в том числе полностью беспроводные наушники Redmi Buds 4 и Bu…
Apple выпускает наушники Beats Studio Buds в трех новых цвет…
Apple представила три новых цвета беспроводных наушников Beats Studio Buds — Moon Grey, Ocean Blue и Suns…
Skullcandy объявила о выпуске беспроводных наушников Mod TWS…
Skullcandy объявил о выпуске беспроводных наушников Mod True Wireless. …
Представлены полноразмерные беспроводные наушники Sony WH-10…
Sony готовится официально выпустить полноразмерные наушники Sony WH-1000XM5. TechnikNews поделился нескол…
Razer анонсировала новые гарнитуры Barracuda…
Razer, ведущий мировой бренд для геймеров, сегодня анонсировал новые наушники Barracuda и Barracuda Pro, …
Выпущены наушники-вкладыши FiiO JD3…
Китайский производитель аудио и электроники FiiO анонсировал новые наушники-вкладыши на индийском рынке. …
Samsung выпустила Galaxy Buds 2 для фанатов покемонов…
Вслед за популярным смартфоном Galaxy Z Flip3 Pokemon Edition компания Samsung решила выпустить еще один …
Обзор Plextone G50 Mark II. Игровые наушники с пассивной вибрациейОбзор Plextone G50 Mark II. Игровые наушники с пассивной вибрацией
Обзор Thermaltake ARGENT HS1 RGB. Алюминиевая подставка под наушники с USB-хабомОбзор Thermaltake ARGENT HS1 RGB. Алюминиевая подставка под наушники с USB-хабом
Обзор HIPER TWS ALTO. Недорогая альтернатива AirPodsОбзор HIPER TWS ALTO. Недорогая альтернатива AirPods
Обзор ABKONCORE B500M. Игровые наушники с 7.1 звукомОбзор ABKONCORE B500M. Игровые наушники с 7.1 звуком
Обзор SVEN E-700B. Недорогие TWS-наушникиОбзор SVEN E-700B. Недорогие TWS-наушники
МегаОбзор
ЭЛ № ФС 77 - 68301. Выходные данные СМИМегаОбзор
Яндекс.Метрика
2006-2022
© MegaObzor