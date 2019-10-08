Eizo Foris Nova 4K OLED монитор

2019-10-08, Автор - Ramil; Продукт - Foris Nova; [59]
Eizo анонсировала новый монитор Foris Nova, модель будет выпущена в количестве 500 экземпляров. 1 ноября монитор появится на рынке в Европе, Америке, Китае и Японии.

Монитор с необычной компоновкой, выглядит как большой планшет.

Металлическая подставка удерживает дисплей под наклоном. 21,6 дюймовый 4K OLED монитор, с временем отклика 0,4 мс и частотой обновления 60 Гц.

Пользователь может насладиться картинкой при просмотре фильма или работе с графикой, так как модель имеет поддержку HLG (Hybrid Log-Gamma) и HDR10.

Foris Nova оснащен HDMI портами, их два. Два встроенных динамика мощностью 1W , разъем для наушников и мини-разъем стерео.

Комментарии и отзывы Foris Nova
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