Eizo Foris Nova 4K OLED монитор

Eizo анонсировала новый монитор Foris Nova, модель будет выпущена в количестве 500 экземпляров. 1 ноября монитор появится на рынке в Европе, Америке, Китае и Японии.

Монитор с необычной компоновкой, выглядит как большой планшет.

Металлическая подставка удерживает дисплей под наклоном. 21,6 дюймовый 4K OLED монитор, с временем отклика 0,4 мс и частотой обновления 60 Гц.

Пользователь может насладиться картинкой при просмотре фильма или работе с графикой, так как модель имеет поддержку HLG (Hybrid Log-Gamma) и HDR10.

Foris Nova оснащен HDMI портами, их два. Два встроенных динамика мощностью 1W , разъем для наушников и мини-разъем стерео.