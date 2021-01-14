Eizo представила эргономичный 24-дюймовый монитор FlexScan EV2480

В январе 2021 года в продажу поступит новый монитор Eizo FlexScan EV2480. FlexScan EV2480 будет доступен в черном и белом цвете.

Монитор оснащен 24-дюймовой IPS-панелью с разрешением Full HD и частотой обновления 60 Гц. Eizo FlexScan EV2480 содержит в себе различные функции, такие как защита глаз, автоматическая регулировка яркости и другие функции для обеспечения комфортной работы.

Эргономичная подставка позволяет расположить монитор в любом удобном для пользователя положении. На задней панели расположены видеовыходы: USB Type-C, DisplayPort и порт HDMI. Порт USB Type-C позволяет зарядить мобильные устройства и даже ноутбук.

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