Eizo выпускает монитор для офиса FlexScan EV2485

Компания Eizo объявила о выпуске нового офисного монитора FlexScan EV2485. Новинка обладает безрамочным дизайном с широким функционалом для офисных потребностей.

Eizo FlexScan EV2485 предлагает 24,1-дюймовую IPS-панель с разрешением 1920 x 1200 пикселей, яркостью 350 кд/м2, контрастностью 1000: 1, временем отклика 5 мс и широкими углами обзора до 178 градусов. Монитор имеет эргономичную подставку, благодаря которой вы можете регулировать высоту, угол наклона, повороты в стороны, а также есть портретный режим. FlexScan EV2485 оснащен разъемом USB Type-C с поддержкой питания мощностью 70 Вт для подзарядки ваших устройств или даже ноутбука. Модель также имеет видеовходы DisplayPort и HDMI для гибкого подключения в различных рабочих средах. Eizo FlexScan EV2485 предлагает полный набор защитных функции для утомляемости и защиты глаз пользователя.

Монитор Eizo FlexScan EV2485 будет выпущен в черном и белом дизайне в сентября 2021 года.